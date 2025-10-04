- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
242 (62.05%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (37.95%)
En iyi işlem:
972.00 USD
En kötü işlem:
-608.64 USD
Brüt kâr:
11 948.59 USD (91 891 pips)
Brüt zarar:
-4 997.03 USD (94 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2 482.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 482.79 USD (17)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.96
Alış işlemleri:
205 (52.56%)
Satış işlemleri:
185 (47.44%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
17.82 USD
Ortalama kâr:
49.37 USD
Ortalama zarar:
-33.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-62.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-608.64 USD (1)
Aylık büyüme:
216.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.00 USD
Maksimum:
698.04 USD (29.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|353
|GBPUSD
|37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.9K
|GBPUSD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|GBPUSD
|621
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +972.00 USD
En kötü işlem: -609 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 482.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
