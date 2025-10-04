



🔥 Selamat datang di Signaltradingactual 🔥

Perdagangan yang aman, konsisten, dan cerdas.

Fokus pada EURUSD, GBPUSD & XAUUSD

Mengikuti tren + strategi aksi harga

Penarikan rendah, pertumbuhan stabil

Tidak ada martingale, tidak ada perjudian berisiko tinggi

✅ Cocok untuk akun kecil & besar

✅ Dirancang untuk keuntungan konsisten jangka panjang

Detail:

Strategi: Mengikuti tren dan aksi harga (tanpa martingale, tanpa rata-rata).

Instrumen: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.

Jangka waktu: H1 & H4.

Manajemen Risiko: Drawdown maksimum di bawah 20%, stop loss selalu diterapkan, rasio risiko terhadap imbalan minimum 1:2.

Pengaturan yang Direkomendasikan: Deposit awal $200, leverage 1:500, akun ECN dengan spread rendah.

Sinyal ini berfokus pada stabilitas dan keamanan jangka panjang, menjadikannya ideal bagi investor pemula maupun profesional.