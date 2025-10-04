- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradewillGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔥 Selamat datang di Signaltradingactual 🔥
Perdagangan yang aman, konsisten, dan cerdas.
- Fokus pada EURUSD, GBPUSD & XAUUSD
- Mengikuti tren + strategi aksi harga
- Penarikan rendah, pertumbuhan stabil
- Tidak ada martingale, tidak ada perjudian berisiko tinggi
✅ Cocok untuk akun kecil & besar
✅ Dirancang untuk keuntungan konsisten jangka panjang
Detail:
Strategi: Mengikuti tren dan aksi harga (tanpa martingale, tanpa rata-rata).
Instrumen: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
Jangka waktu: H1 & H4.
Manajemen Risiko: Drawdown maksimum di bawah 20%, stop loss selalu diterapkan, rasio risiko terhadap imbalan minimum 1:2.
Pengaturan yang Direkomendasikan: Deposit awal $200, leverage 1:500, akun ECN dengan spread rendah.
Sinyal ini berfokus pada stabilitas dan keamanan jangka panjang, menjadikannya ideal bagi investor pemula maupun profesional.