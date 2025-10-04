- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
28.28 USD
En kötü işlem:
-0.87 USD
Brüt kâr:
153.24 USD (153 232 pips)
Brüt zarar:
-0.87 USD (876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (51.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.16 USD (7)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
175.14
Alış işlemleri:
15 (93.75%)
Satış işlemleri:
1 (6.25%)
Kâr faktörü:
176.14
Beklenen getiri:
9.52 USD
Ortalama kâr:
10.22 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.87 USD (1)
Aylık büyüme:
33.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.87 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.17% (0.87 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|152K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.28 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Low Risk Method
İnceleme yok