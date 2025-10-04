- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
271
Kârla kapanan işlemler:
178 (65.68%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (34.32%)
En iyi işlem:
7.09 USD
En kötü işlem:
-4.81 USD
Brüt kâr:
184.94 USD (24 197 pips)
Brüt zarar:
-91.69 USD (113 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (16.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.56 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
129 (47.60%)
Satış işlemleri:
142 (52.40%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.11 USD (4)
Aylık büyüme:
14.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.27 USD
Maksimum:
18.11 USD (3.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|87
|EURUSD.c
|61
|GBPUSD.c
|37
|USDJPY.c
|30
|GBPJPY.c
|10
|BTCUSD.c
|7
|EURNZD.c
|7
|USDCHF.c
|6
|NZDUSD.c
|6
|XAGUSD.c
|6
|AUDUSD.c
|4
|AUDCHF.c
|3
|AUDCAD.c
|2
|AUDJPY.c
|2
|GER30.c
|1
|USDCAD.c
|1
|NZDCHF.c
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.c
|85
|EURUSD.c
|9
|GBPUSD.c
|6
|USDJPY.c
|8
|GBPJPY.c
|5
|BTCUSD.c
|-11
|EURNZD.c
|-1
|USDCHF.c
|3
|NZDUSD.c
|-2
|XAGUSD.c
|-2
|AUDUSD.c
|-2
|AUDCHF.c
|-1
|AUDCAD.c
|-1
|AUDJPY.c
|-2
|GER30.c
|0
|USDCAD.c
|0
|NZDCHF.c
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.c
|9.2K
|EURUSD.c
|1.3K
|GBPUSD.c
|875
|USDJPY.c
|1.5K
|GBPJPY.c
|917
|BTCUSD.c
|-103K
|EURNZD.c
|-77
|USDCHF.c
|265
|NZDUSD.c
|-194
|XAGUSD.c
|-27
|AUDUSD.c
|-172
|AUDCHF.c
|-72
|AUDCAD.c
|-123
|AUDJPY.c
|-204
|GER30.c
|59
|USDCAD.c
|-46
|NZDCHF.c
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.09 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LongAsiaGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
