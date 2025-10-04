- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
248 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (29.55%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
-3.32 USD
Brüt kâr:
276.59 USD (2 711 662 pips)
Brüt zarar:
-121.80 USD (912 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (82.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.35 USD (78)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
76.12%
Maks. mevduat yükü:
54.59%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
354
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
45 (12.78%)
Satış işlemleri:
307 (87.22%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-1.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-31.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.03 USD (26)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.32 USD
Maksimum:
45.17 USD (11.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.56% (45.17 USD)
Varlığa göre:
8.33% (39.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|155
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +82.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
TP or Sl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
33%
0
0
USD
USD
654
USD
USD
1
0%
352
70%
76%
2.27
0.44
USD
USD
8%
1:200