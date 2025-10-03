- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
11 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (26.67%)
En iyi işlem:
30.75 USD
En kötü işlem:
-7.36 USD
Brüt kâr:
79.00 USD (3 093 pips)
Brüt zarar:
-15.57 USD (1 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (53.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
15 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.07
Beklenen getiri:
4.23 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-3.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.10 USD (2)
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.36 USD (7.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.56% (13.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|63
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
En iyi işlem: +30.75 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
