- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
7.36 USD
En kötü işlem:
-11.44 USD
Brüt kâr:
12.50 USD (170 pips)
Brüt zarar:
-22.40 USD (1 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (10.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.47 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
25.75%
Maks. mevduat yükü:
12.87%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-1.24 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-5.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.44 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.37 USD
Maksimum:
20.37 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (20.37 USD)
Varlığa göre:
3.17% (6.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-11
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|-7
|AUDJPY
|-4
|USDJPY
|-1
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-143
|USDCAD
|78
|GBPCAD
|-920
|AUDJPY
|-79
|USDJPY
|-104
|EURUSD
|92
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.36 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Vivendo uma jornada de consistência e lucratividade.
İnceleme yok
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
2
0%
8
50%
26%
0.55
-1.24
USD
USD
9%
1:500