|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XRPUSD
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XRPUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 FxSignalM4 – Smart Manual Trading on XRPUSD
💡 Why Join?
-
Start with as little as USD 100
-
Manual trading with technical & fundamental analysis (no EA)
-
Hedging strategy for stability
-
Consistent target: 30% yearly profit
-
Controlled risk: <30% drawdown
-
Optimized lot size management
📊 System Highlights
-
Platform: FBS | Leverage 1:500 | Swap-Free
-
Trading Activity: 90%+
-
Passive income with stability & growth
⚠️ Not risk-free, but built for reliability + consistency.
👉 Start small, scale up, and grow with FxSignalM5!
How to subscribe:-
https://www.mql5.com/en/ articles/523
https://www.mql5.com/en/forum/ 336422
How to setting copy trade:-
https://www.youtube.com/watch? v=XIfch5MBn2I
Always remember that... Risk comes from not knowing what you're doing. Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget rule No. 1.
