Tang Chian

FxSignalM5

Tang Chian
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 78 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
65 (59.63%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (40.37%)
En iyi işlem:
1.45 USD
En kötü işlem:
-1.04 USD
Brüt kâr:
58.55 USD (117 254 pips)
Brüt zarar:
-30.52 USD (61 062 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (55.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.41 USD (40)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
215.69%
Maks. mevduat yükü:
14.88%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
41 (37.61%)
Satış işlemleri:
68 (62.39%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-0.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-19.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.19 USD (32)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.38 USD
Maksimum:
27.38 USD (24.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.89% (27.38 USD)
Varlığa göre:
10.05% (10.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD 28
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.45 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +55.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
🚀 FxSignalM4 – Smart Manual Trading on XRPUSD

💡 Why Join?

  • Start with as little as USD 100

  • Manual trading with technical & fundamental analysis (no EA)

  • Hedging strategy for stability

  • Consistent target: 30% yearly profit

  • Controlled risk: <30% drawdown

  • Optimized lot size management

📊 System Highlights

  • Platform: FBS | Leverage 1:500 | Swap-Free

  • Trading Activity: 90%+

  • Passive income with stability & growth

⚠️ Not risk-free, but built for reliability + consistency.
👉 Start small, scale up, and grow with FxSignalM5!


How to subscribe:-

https://www.mql5.com/en/ articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/ 336422


How to setting copy trade:-

https://www.youtube.com/watch? v=XIfch5MBn2I


Always remember that...

Risk comes from not knowing what you're doing. 
Rule No. 1: Never lose money. 
Rule No. 2: Never forget rule No. 1.




İnceleme yok
2025.10.04 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 02:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 19:27
Share of trading days is too low
2025.10.03 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 18:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 18:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 18:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 18:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

