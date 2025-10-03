- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19 684
Kârla kapanan işlemler:
12 126 (61.60%)
Zararla kapanan işlemler:
7 558 (38.40%)
En iyi işlem:
268.80 USD
En kötü işlem:
-896.79 USD
Brüt kâr:
48 731.70 USD (2 562 525 pips)
Brüt zarar:
-41 189.97 USD (2 291 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
185 (904.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
904.59 USD (185)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
544
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
9 661 (49.08%)
Satış işlemleri:
10 023 (50.92%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-392.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 457.82 USD (8)
Aylık büyüme:
11.61%
Yıllık tahmin:
140.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 699.07 USD
Maksimum:
2 679.43 USD (25.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.73% (1 707.72 USD)
Varlığa göre:
2.06% (329.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD-ECN
|772
|GBPUSD-ECN
|768
|EURUSD-ECN
|765
|USDCHF-ECN
|762
|AUDUSD-ECN
|755
|NZDUSD-ECN
|725
|USDJPY-ECN
|713
|EURAUD-ECN
|676
|EURNZD-ECN
|675
|NZDCAD-ECN
|651
|EURJPY-ECN
|650
|EURCAD-ECN
|647
|AUDCAD-ECN
|632
|GBPAUD-ECN
|631
|GBPCHF-ECN
|627
|AUDCHF-ECN
|616
|GBPCAD-ECN
|600
|GBPNZD-ECN
|578
|NZDCHF-ECN
|563
|GBPJPY-ECN
|558
|EURCHF-ECN
|542
|EURGBP-ECN
|536
|CHFJPY-ECN
|513
|USDSGD-ECN
|498
|AUDJPY-ECN
|483
|CADJPY-ECN
|475
|NZDJPY-ECN
|462
|CADCHF-ECN
|458
|AUDNZD-ECN
|397
|USDCNH-ECN
|366
|NZDSGD-ECN
|292
|AUDSGD-ECN
|283
|EURSGD-ECN
|275
|GBPSGD-ECN
|252
|SGDJPY-ECN
|185
|AUDCNH-ECN
|180
|CHFSGD-ECN
|116
|XAUUSD-ECN
|2
|USDZAR-ECN
|1
|DJ30.s
|1
|BTCUSD
|1
|UKOUSD-ECN
|1
|NG-C.
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD-ECN
|494
|GBPUSD-ECN
|702
|EURUSD-ECN
|780
|USDCHF-ECN
|373
|AUDUSD-ECN
|826
|NZDUSD-ECN
|581
|USDJPY-ECN
|784
|EURAUD-ECN
|780
|EURNZD-ECN
|608
|NZDCAD-ECN
|305
|EURJPY-ECN
|-794
|EURCAD-ECN
|667
|AUDCAD-ECN
|336
|GBPAUD-ECN
|306
|GBPCHF-ECN
|614
|AUDCHF-ECN
|533
|GBPCAD-ECN
|555
|GBPNZD-ECN
|699
|NZDCHF-ECN
|384
|GBPJPY-ECN
|-328
|EURCHF-ECN
|-134
|EURGBP-ECN
|275
|CHFJPY-ECN
|515
|USDSGD-ECN
|336
|AUDJPY-ECN
|391
|CADJPY-ECN
|34
|NZDJPY-ECN
|-1.7K
|CADCHF-ECN
|-6
|AUDNZD-ECN
|256
|USDCNH-ECN
|-2.2K
|NZDSGD-ECN
|252
|AUDSGD-ECN
|251
|EURSGD-ECN
|109
|GBPSGD-ECN
|-408
|SGDJPY-ECN
|82
|AUDCNH-ECN
|158
|CHFSGD-ECN
|129
|XAUUSD-ECN
|-6
|USDZAR-ECN
|-29
|DJ30.s
|1
|BTCUSD
|0
|UKOUSD-ECN
|0
|NG-C.
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD-ECN
|11K
|GBPUSD-ECN
|3.1K
|EURUSD-ECN
|10K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|AUDUSD-ECN
|9.5K
|NZDUSD-ECN
|-1.3K
|USDJPY-ECN
|-8.1K
|EURAUD-ECN
|37K
|EURNZD-ECN
|15K
|NZDCAD-ECN
|534
|EURJPY-ECN
|11K
|EURCAD-ECN
|21K
|AUDCAD-ECN
|4.6K
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPCHF-ECN
|10K
|AUDCHF-ECN
|8.9K
|GBPCAD-ECN
|-3.4K
|GBPNZD-ECN
|9.4K
|NZDCHF-ECN
|5.3K
|GBPJPY-ECN
|12K
|EURCHF-ECN
|15K
|EURGBP-ECN
|6.6K
|CHFJPY-ECN
|-1.8K
|USDSGD-ECN
|11K
|AUDJPY-ECN
|13K
|CADJPY-ECN
|-4.1K
|NZDJPY-ECN
|-785
|CADCHF-ECN
|10K
|AUDNZD-ECN
|12K
|USDCNH-ECN
|-6.6K
|NZDSGD-ECN
|8.8K
|AUDSGD-ECN
|13K
|EURSGD-ECN
|12K
|GBPSGD-ECN
|-8.5K
|SGDJPY-ECN
|-8.9K
|AUDCNH-ECN
|31K
|CHFSGD-ECN
|5.5K
|XAUUSD-ECN
|694
|USDZAR-ECN
|-2K
|DJ30.s
|900
|BTCUSD
|-366
|UKOUSD-ECN
|-1
|NG-C.
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +268.80 USD
En kötü işlem: -897 USD
Maksimum ardışık kazanç: 185
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +904.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -392.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Blue rocket runs on 33 different pairs at same time. Its strategy is based on finding good reversal zones, entries are very accurate.
Please to follow signal have account of at least 5000 for minimum 0.01 lot. Only closes pair cycle in profit.
Has also a max risk per symbol .
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
34
99%
19 684
61%
100%
1.18
0.38
USD
USD
29%
1:500