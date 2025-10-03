SinyallerBölümler
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA Gold Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
149 (77.20%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (22.80%)
En iyi işlem:
4.83 USD
En kötü işlem:
-0.84 USD
Brüt kâr:
76.01 USD (1 958 341 pips)
Brüt zarar:
-20.14 USD (19 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (10.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
194
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.28
Alış işlemleri:
147 (76.17%)
Satış işlemleri:
46 (23.83%)
Kâr faktörü:
3.77
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.51 USD
Ortalama zarar:
-0.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-13.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.05 USD (24)
Aylık büyüme:
11.17%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
13.05 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.48% (13.05 USD)
Varlığa göre:
2.46% (13.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 57
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.83 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +10.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.05 USD

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
