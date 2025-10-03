SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Casian Iuliu
Iuliu-cristian Casian

Casian Iuliu

Iuliu-cristian Casian
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
32 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.88%)
En iyi işlem:
80.21 EUR
En kötü işlem:
-1.94 EUR
Brüt kâr:
186.89 EUR (22 037 pips)
Brüt zarar:
-3.70 EUR (195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (69.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
116.85 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
94.43
Alış işlemleri:
33 (97.06%)
Satış işlemleri:
1 (2.94%)
Kâr faktörü:
50.51
Beklenen getiri:
5.39 EUR
Ortalama kâr:
5.84 EUR
Ortalama zarar:
-1.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.94 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.73%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1.94 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.87% (45.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#JNJ 4
#MERCK 4
US_500 3
_SAP.DE 3
_LOREAL.FR 3
#SYNOPSYS 2
#WAL_MART 2
#AMAZON 2
#CINTAS 2
#FREEPORT 2
#SONY 2
US_TECH100 1
_BAS.DE 1
USDJPY 1
#PALANTIR 1
#STARBUCKS 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#JNJ 8
#MERCK 24
US_500 7
_SAP.DE 93
_LOREAL.FR 8
#SYNOPSYS 6
#WAL_MART 5
#AMAZON 3
#CINTAS 4
#FREEPORT 20
#SONY -2
US_TECH100 1
_BAS.DE 1
USDJPY 20
#PALANTIR 8
#STARBUCKS 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#JNJ 977
#MERCK 1.2K
US_500 675
_SAP.DE 8.1K
_LOREAL.FR 7.8K
#SYNOPSYS 643
#WAL_MART 257
#AMAZON 405
#CINTAS 402
#FREEPORT 212
#SONY -92
US_TECH100 700
_BAS.DE 108
USDJPY 150
#PALANTIR 40
#STARBUCKS 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.21 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Curently I am trading only STOCKS here. Low risk !


We Talk Later, for now let's make some money xD !

İnceleme yok
2025.10.03 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Casian Iuliu
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
5.2K
EUR
4
17%
34
94%
100%
50.51
5.39
EUR
1%
1:400
