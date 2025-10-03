- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
32 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.88%)
En iyi işlem:
80.21 EUR
En kötü işlem:
-1.94 EUR
Brüt kâr:
186.89 EUR (22 037 pips)
Brüt zarar:
-3.70 EUR (195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (69.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
116.85 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
94.43
Alış işlemleri:
33 (97.06%)
Satış işlemleri:
1 (2.94%)
Kâr faktörü:
50.51
Beklenen getiri:
5.39 EUR
Ortalama kâr:
5.84 EUR
Ortalama zarar:
-1.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.94 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.73%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1.94 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.87% (45.30 EUR)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.21 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.94 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Curently I am trading only STOCKS here. Low risk !
We Talk Later, for now let's make some money xD !
İnceleme yok
