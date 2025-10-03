- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
78 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (23.53%)
En iyi işlem:
75.36 USD
En kötü işlem:
-22.85 USD
Brüt kâr:
234.12 USD (149 724 pips)
Brüt zarar:
-129.82 USD (84 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.67 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
55.55%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
101 (99.02%)
Satış işlemleri:
1 (0.98%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-5.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-104.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.83 USD (8)
Aylık büyüme:
3.29%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.63 USD
Maksimum:
104.83 USD (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (104.83 USD)
Varlığa göre:
1.10% (23.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|DOW
|21
|BTCUSD
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|88
|DOW
|12
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.1K
|DOW
|2.4K
|BTCUSD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.36 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Introduction: Happy and enjoy your life with long term investment.
Min account: 500 USD
İnceleme yok
