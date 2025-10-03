SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Royal Happiness
Wichai Chomvijit

Royal Happiness

Wichai Chomvijit
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
78 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (23.53%)
En iyi işlem:
75.36 USD
En kötü işlem:
-22.85 USD
Brüt kâr:
234.12 USD (149 724 pips)
Brüt zarar:
-129.82 USD (84 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.67 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
55.55%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
101 (99.02%)
Satış işlemleri:
1 (0.98%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-5.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-104.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.83 USD (8)
Aylık büyüme:
3.29%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.63 USD
Maksimum:
104.83 USD (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (104.83 USD)
Varlığa göre:
1.10% (23.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
DOW 21
BTCUSD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 88
DOW 12
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.1K
DOW 2.4K
BTCUSD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.36 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Introduction: Happy and enjoy your life with long term investment.

Min account: 500 USD

 

İnceleme yok
2025.10.03 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Royal Happiness
Ayda 40 USD
3%
0
0
USD
2.1K
USD
1
26%
102
76%
56%
1.80
1.02
USD
3%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.