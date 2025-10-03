- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
27 (62.79%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (37.21%)
En iyi işlem:
30.06 USD
En kötü işlem:
-15.50 USD
Brüt kâr:
357.76 USD (161 171 pips)
Brüt zarar:
-194.41 USD (97 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (78.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.74 USD (6)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
40 (93.02%)
Satış işlemleri:
3 (6.98%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
3.80 USD
Ortalama kâr:
13.25 USD
Ortalama zarar:
-12.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.07 USD (3)
Aylık büyüme:
88.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.16 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|163
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.06 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +78.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
