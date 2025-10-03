- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
61.60 USD
En kötü işlem:
-119.70 USD
Brüt kâr:
737.85 USD (7 679 pips)
Brüt zarar:
-475.50 USD (4 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (295.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
295.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
16 (76.19%)
Satış işlemleri:
5 (23.81%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
12.49 USD
Ortalama kâr:
49.19 USD
Ortalama zarar:
-79.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-182.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.70 USD (2)
Aylık büyüme:
13.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
182.70 USD (8.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDi
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDi
|262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDi
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.60 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +295.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -182.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
