İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
27 (54.00%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (46.00%)
En iyi işlem:
236.80 USD
En kötü işlem:
-111.68 USD
Brüt kâr:
522.58 USD (9 149 pips)
Brüt zarar:
-300.30 USD (7 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (137.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.80 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
23.62%
Maks. mevduat yükü:
3.45%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
36 (72.00%)
Satış işlemleri:
14 (28.00%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
4.45 USD
Ortalama kâr:
19.35 USD
Ortalama zarar:
-13.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-223.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-223.75 USD (6)
Aylık büyüme:
1.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.41 USD
Maksimum:
223.75 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.49% (223.75 USD)
Varlığa göre:
1.12% (165.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|222
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +236.80 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +137.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -223.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
1%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
50
54%
24%
1.74
4.45
USD
USD
1%
1:500