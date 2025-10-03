SinyallerBölümler
Iskandar Iskandar

Coklat Valbury Xtreme

Iskandar Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 636
Kârla kapanan işlemler:
1 064 (65.03%)
Zararla kapanan işlemler:
572 (34.96%)
En iyi işlem:
383.36 USD
En kötü işlem:
-371.52 USD
Brüt kâr:
4 221.83 USD (167 542 pips)
Brüt zarar:
-4 033.34 USD (180 167 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (172.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
407.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
49.88%
Maks. mevduat yükü:
4.35%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
934 (57.09%)
Satış işlemleri:
702 (42.91%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-7.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-448.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-448.17 USD (13)
Aylık büyüme:
50.25%
Yıllık tahmin:
609.69%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.38 USD
Maksimum:
574.78 USD (182.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.68% (107.30 USD)
Varlığa göre:
10.26% (78.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 857
XAUUSD 650
AUDNZD 50
AUDUSD 27
USDJPY 22
NZDUSD 11
GBPUSD 7
GBPJPY 3
EURAUD 3
USDCAD 3
USDCHF 2
EURJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -171
XAUUSD 414
AUDNZD 23
AUDUSD 0
USDJPY -78
NZDUSD -5
GBPUSD 3
GBPJPY 7
EURAUD -2
USDCAD -1
USDCHF -3
EURJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -5.2K
XAUUSD -3.4K
AUDNZD 3K
AUDUSD -27
USDJPY -6.2K
NZDUSD -520
GBPUSD -844
GBPJPY 946
EURAUD -274
USDCAD -88
USDCHF -219
EURJPY 208
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +383.36 USD
En kötü işlem: -372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +172.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -448.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CWGMarketsSVGLtd-Live
3.13 × 8
PlexyTrade-Live
9.29 × 14
İnceleme yok
2025.10.03 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 387 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
A large drawdown may occur on the account again
