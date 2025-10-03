- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|6
|USDJPY+
|5
|AUDJPY+
|2
|EURCHF+
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD+
|1
|USDJPY+
|1
|AUDJPY+
|-1
|EURCHF+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD+
|128
|USDJPY+
|211
|AUDJPY+
|-60
|EURCHF+
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Strategy name: Grid Balance Forex
Type: Grid Trading without martingale
This signal trades exclusively on Forex pairs, operating one pair at a time, with the rule of never having more than one open position simultaneously.
It applies a grid strategy without martingale, entering only under favorable market conditions (overbought/oversold).
✅ No martingale, no exponential lot increase
✅ Only one Forex pair active at a time
✅ Never more than 1 position open at the same time
✅ Minimum recommended capital: 1000 EUR/USD
