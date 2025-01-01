SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Reo
Büyüme
316%
Aboneler
49
Haftalar
59
İşlemler
460
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
39%
Daily Gold Sniper
Büyüme
343%
Aboneler
10
Haftalar
37
İşlemler
123
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
390%
Aboneler
22
Haftalar
121
İşlemler
1031
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.57
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 229%
Aboneler
70
Haftalar
43
İşlemler
1462
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.18
Maks. düşüş
28%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
118%
Aboneler
12
Haftalar
50
İşlemler
497
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.30
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 555%
Aboneler
69
Haftalar
206
İşlemler
5465
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 813%
Aboneler
12
Haftalar
225
İşlemler
14381
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
22
Haftalar
50
İşlemler
171
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.48
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 032%
Aboneler
3
Haftalar
230
İşlemler
1388
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 571%
Aboneler
126
Haftalar
86
İşlemler
1275
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.31
Maks. düşüş
32%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2229 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.