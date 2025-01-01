Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 316%
- Aboneler
- 49
- Haftalar
- 59
- İşlemler
- 460
- Kazanç
- 86%
- Kâr faktörü
- 1.78
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 343%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 37
- İşlemler
- 123
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 390%
- Aboneler
- 22
- Haftalar
- 121
- İşlemler
- 1031
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.57
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 229%
- Aboneler
- 70
- Haftalar
- 43
- İşlemler
- 1462
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.18
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 118%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 497
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.30
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 555%
- Aboneler
- 69
- Haftalar
- 206
- İşlemler
- 5465
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 813%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 225
- İşlemler
- 14381
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 142%
- Aboneler
- 22
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 171
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.48
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 5 032%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 230
- İşlemler
- 1388
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 571%
- Aboneler
- 126
- Haftalar
- 86
- İşlemler
- 1275
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.31
- Maks. düşüş
- 32%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.