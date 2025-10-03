SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD ONLY HK JACKY
Hoi Kit Cheung

GOLD ONLY HK JACKY

Hoi Kit Cheung
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
220
Kârla kapanan işlemler:
68 (30.90%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (69.09%)
En iyi işlem:
1 435.65 USD
En kötü işlem:
-253.95 USD
Brüt kâr:
5 728.66 USD (100 549 pips)
Brüt zarar:
-4 081.52 USD (83 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 299.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 483.24 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
76.51%
Maks. mevduat yükü:
3.40%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
167 (75.91%)
Satış işlemleri:
53 (24.09%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
7.49 USD
Ortalama kâr:
84.25 USD
Ortalama zarar:
-26.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-387.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 062.06 USD (15)
Aylık büyüme:
24.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 190.62 USD
Maksimum:
1 611.61 USD (22.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.32% (1 611.61 USD)
Varlığa göre:
0.34% (28.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 193
NAS100 13
HK50 6
SPX500 4
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
NAS100 53
HK50 -17
SPX500 5
US30 16
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
NAS100 198
HK50 -425
SPX500 197
US30 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 435.65 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 299.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -387.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

香港人炒黄金
İnceleme yok
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.