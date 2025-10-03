- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
17 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (19.05%)
En iyi işlem:
8.57 USD
En kötü işlem:
-7.08 USD
Brüt kâr:
54.66 USD (4 055 pips)
Brüt zarar:
-13.90 USD (1 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.98 USD (8)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
5.74
Alış işlemleri:
16 (76.19%)
Satış işlemleri:
5 (23.81%)
Kâr faktörü:
3.93
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
3.22 USD
Ortalama zarar:
-3.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.08 USD (1)
Aylık büyüme:
8.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
7.10 USD (1.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv1
|41
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv1
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.57 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok