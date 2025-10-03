SinyallerBölümler
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 3d12 03OCT2025

Francisco Contreras Manzano
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
40 (85.10%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.89%)
En iyi işlem:
2.02 USD
En kötü işlem:
-0.07 USD
Brüt kâr:
22.98 USD (13 711 pips)
Brüt zarar:
-0.23 USD (2 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.93 USD (11)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
325.00
Alış işlemleri:
22 (46.81%)
Satış işlemleri:
25 (53.19%)
Kâr faktörü:
99.91
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
0.57 USD
Ortalama zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.07 USD (1)
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.07 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.02 USD)
Varlığa göre:
5.00% (51.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 24
GBPCAD 12
XAUUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
EURAUD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1
GBPCAD 9
XAUUSD 6
EURJPY 0
GBPUSD 2
USDJPY 2
EURAUD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 8.7K
GBPCAD 1.2K
XAUUSD 598
EURJPY 26
GBPUSD 249
USDJPY 253
EURAUD 200
EURUSD 81
EURCAD 93
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.02 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 7
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.

İnceleme yok
2025.10.03 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 12:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 11:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 09:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 09:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
