İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
En iyi işlem:
2.88 USD
En kötü işlem:
-4.93 USD
Brüt kâr:
2.90 USD (150 pips)
Brüt zarar:
-14.92 USD (1 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.90 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.60
Alım-satım etkinliği:
22.79%
Maks. mevduat yükü:
18.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-1.50 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.53 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.02 USD
Maksimum:
12.02 USD (12.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.79% (12.02 USD)
Varlığa göre:
6.98% (6.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6
|USDJPY+
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-12
|USDJPY+
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-1.3K
|USDJPY+
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.88 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
