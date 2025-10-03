SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AEF SAEPULLAH
Aef Saepullah

AEF SAEPULLAH

Aef Saepullah
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
En iyi işlem:
2.88 USD
En kötü işlem:
-4.93 USD
Brüt kâr:
2.90 USD (150 pips)
Brüt zarar:
-14.92 USD (1 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.90 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.60
Alım-satım etkinliği:
22.79%
Maks. mevduat yükü:
18.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-1.50 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.53 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.02 USD
Maksimum:
12.02 USD (12.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.79% (12.02 USD)
Varlığa göre:
6.98% (6.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 6
USDJPY+ 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -12
USDJPY+ 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -1.3K
USDJPY+ -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.88 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 13:09
Share of trading days is too low
2025.10.03 13:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 09:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 09:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 09:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
