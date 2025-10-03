- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
24 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (31.43%)
En iyi işlem:
2.49 USD
En kötü işlem:
-4.23 USD
Brüt kâr:
35.25 USD (1 411 pips)
Brüt zarar:
-24.54 USD (813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (18.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.36 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
95.65%
Maks. mevduat yükü:
57.77%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
18 (51.43%)
Satış işlemleri:
17 (48.57%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
1.47 USD
Ortalama zarar:
-2.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.42 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.98 USD
Maksimum:
18.42 USD (5.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.82% (18.42 USD)
Varlığa göre:
15.61% (48.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|598
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +2.49 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +18.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
İnceleme yok
