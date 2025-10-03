SinyallerBölümler
Michele Antonicelli

XAUUSD Ultimate

Michele Antonicelli
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
16.25 USD
En kötü işlem:
-13.56 USD
Brüt kâr:
45.16 USD (4 512 pips)
Brüt zarar:
-22.84 USD (2 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.40 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
15 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-7.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.84 USD (3)
Aylık büyüme:
1.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.84 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (22.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.25 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
3.14 × 14
Strategy name: Grid Balance XAUUSD

Type: Grid Trading without martingale


This signal trades exclusively on XAUUSD (gold) using a grid strategy without martingale.

Trades are opened only in overbought or oversold conditions, when the market is highly favorable.

Therefore, the account often remains inactive, avoiding unnecessary trades.

  • ✅ No martingale, no exponential lot increase

  • ✅ Entries only at strong overbought/oversold levels

  • ✅ Dynamic Take Profit with fast cycle closures

  • ✅ Minimum recommended capital: 1000 EUR/USD


İnceleme yok
2025.10.03 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
