|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Strategy name: Grid Balance XAUUSD
Type: Grid Trading without martingale
This signal trades exclusively on XAUUSD (gold) using a grid strategy without martingale.
Trades are opened only in overbought or oversold conditions, when the market is highly favorable.
Therefore, the account often remains inactive, avoiding unnecessary trades.
-
✅ No martingale, no exponential lot increase
-
✅ Entries only at strong overbought/oversold levels
-
✅ Dynamic Take Profit with fast cycle closures
-
✅ Minimum recommended capital: 1000 EUR/USD