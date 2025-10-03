- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
2.15 USD
En kötü işlem:
-0.67 USD
Brüt kâr:
12.64 USD (1 526 pips)
Brüt zarar:
-0.67 USD (67 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (10.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.24 USD (13)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
27.21%
Maks. mevduat yükü:
2.37%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
17.87
Alış işlemleri:
3 (18.75%)
Satış işlemleri:
13 (81.25%)
Kâr faktörü:
18.87
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-0.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.67 USD (1)
Aylık büyüme:
1.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.67 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.67% (4.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|XAUUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.15 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobalLtd-Main Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
GBEbrokers-Live
|0.67 × 6
|
Axi-US888-Live
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|3.13 × 16
|
LiteFinanceVC-Live-05
|3.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|4.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|4.65 × 34
|
ICMarketsEU-Live17
|4.90 × 49
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|9.06 × 84
|
TitanFX-Demo01
|9.93 × 76
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|10.12 × 180
|
ICMarketsSC-Live33
|10.16 × 73
|
ICMarketsSC-Live07
|11.87 × 31
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|13.54 × 48
|
OxSecurities-Live-2
|13.79 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|14.06 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|14.75 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|15.09 × 43
my strategy
pairs: usdjpy xauusd audusd and more..
minimum deposit: 600 usd
