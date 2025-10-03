SinyallerBölümler
Yuto Tokuhara

World END

Yuto Tokuhara
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
2.15 USD
En kötü işlem:
-0.67 USD
Brüt kâr:
12.64 USD (1 526 pips)
Brüt zarar:
-0.67 USD (67 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (10.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.24 USD (13)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
27.21%
Maks. mevduat yükü:
2.37%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
17.87
Alış işlemleri:
3 (18.75%)
Satış işlemleri:
13 (81.25%)
Kâr faktörü:
18.87
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-0.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.67 USD (1)
Aylık büyüme:
1.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.67 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.67% (4.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 13
XAUUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 9
XAUUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD 249
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.15 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobalLtd-Main Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 5
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
GBEbrokers-Live
0.67 × 6
Axi-US888-Live
1.00 × 1
Exness-Real28
3.13 × 16
LiteFinanceVC-Live-05
3.67 × 6
ICMarketsSC-Live04
4.38 × 16
ICMarketsSC-Live20
4.65 × 34
ICMarketsEU-Live17
4.90 × 49
Pepperstone-Edge04
5.00 × 3
RoboForex-ECN-3
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live22
9.06 × 84
TitanFX-Demo01
9.93 × 76
DecodeGlobalLtd-Main Server
10.12 × 180
ICMarketsSC-Live33
10.16 × 73
ICMarketsSC-Live07
11.87 × 31
ForexClub-MT4 Market Real Server
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
13.54 × 48
OxSecurities-Live-2
13.79 × 24
Pepperstone-Demo01
14.06 × 17
ICMarketsSC-Live06
14.75 × 4
Pepperstone-Edge03
15.09 × 43
5 daha fazla...
my strategy 

pairs: usdjpy xauusd audusd and more..

minimum deposit: 600 usd 

İnceleme yok
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 08:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.03 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
