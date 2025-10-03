- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.87 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
25.07 USD (2 498 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
14 (25.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.07 USD (14)
Sharpe oranı:
1.94
Alım-satım etkinliği:
41.59%
Maks. mevduat yükü:
1.90%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (50.00%)
Satış işlemleri:
7 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.86% (38.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +2.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +25.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 10
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
EA QUANTUM EMPROR
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
14
100%
42%
n/a
1.79
USD
USD
4%
1:500