İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
4.08 USD
En kötü işlem:
-2.77 USD
Brüt kâr:
10.61 USD (1 116 pips)
Brüt zarar:
-5.24 USD (611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.08 USD (1)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
81.11%
Maks. mevduat yükü:
2.41%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
10 (83.33%)
Satış işlemleri:
2 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.05 USD (2)
Aylık büyüme:
1.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.47 USD
Maksimum:
3.05 USD (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.00% (3.05 USD)
Varlığa göre:
5.63% (17.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|5
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|306
|AUDCAD
|200
|NZDUSD
|-101
|NZDCAD
|100
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.08 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 1
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 14
|
Valutrades-Real
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
EA PERCEPTRADER
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
2%
0
0
USD
USD
305
USD
USD
2
100%
12
58%
81%
2.02
0.45
USD
USD
6%
1:500