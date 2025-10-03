- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
10.55 USD
En kötü işlem:
-1.87 USD
Brüt kâr:
31.62 USD (21 334 pips)
Brüt zarar:
-1.87 USD (276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.63 USD (4)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.39%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
15.91
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
7 (100.00%)
Kâr faktörü:
16.91
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
5.27 USD
Ortalama zarar:
-1.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.87 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.65% (3.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-2
|BTCUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-276
|BTCUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.55 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 525
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
0%
0
0
USD
USD
534
USD
USD
1
0%
7
85%
100%
16.90
4.25
USD
USD
1%
1:200