Oemer Faruk Cebe

CebeOne by Oemer

Oemer Faruk Cebe
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
159 (67.65%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (32.34%)
En iyi işlem:
801.28 USD
En kötü işlem:
-478.76 USD
Brüt kâr:
5 999.89 USD (46 550 pips)
Brüt zarar:
-4 420.34 USD (40 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (297.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
871.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
98 (41.70%)
Satış işlemleri:
137 (58.30%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
6.72 USD
Ortalama kâr:
37.74 USD
Ortalama zarar:
-58.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-476.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-775.76 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.26 USD
Maksimum:
775.76 USD (75.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 148
AUDNZD 33
NZDCAD 31
AUDCAD 19
SUMMARY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 988
AUDNZD 199
NZDCAD 319
AUDCAD 100
SUMMARY -26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.3K
AUDNZD 8
NZDCAD 3.1K
AUDCAD -256
SUMMARY 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +801.28 USD
En kötü işlem: -479 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +297.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -476.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.22 × 9
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 162
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 109
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 426
ICMarketsSC-Live12
0.64 × 45
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live32
1.04 × 465
ICMarketsSC-Live19
1.07 × 29
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live05
1.14 × 7
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 35
ICMarketsSC-Live15
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live2
1.53 × 51
ICMarketsSC-Live33
1.66 × 1323
118 daha fazla...
İnceleme yok
