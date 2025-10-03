- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
159 (67.65%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (32.34%)
En iyi işlem:
801.28 USD
En kötü işlem:
-478.76 USD
Brüt kâr:
5 999.89 USD (46 550 pips)
Brüt zarar:
-4 420.34 USD (40 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (297.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
871.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
98 (41.70%)
Satış işlemleri:
137 (58.30%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
6.72 USD
Ortalama kâr:
37.74 USD
Ortalama zarar:
-58.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-476.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-775.76 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.26 USD
Maksimum:
775.76 USD (75.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|19
|SUMMARY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|988
|AUDNZD
|199
|NZDCAD
|319
|AUDCAD
|100
|SUMMARY
|-26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.3K
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|-256
|SUMMARY
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +801.28 USD
En kötü işlem: -479 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +297.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -476.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 162
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 109
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 426
|
ICMarketsSC-Live12
|0.64 × 45
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|1.04 × 465
|
ICMarketsSC-Live19
|1.07 × 29
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live05
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live15
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.53 × 51
|
ICMarketsSC-Live33
|1.66 × 1323
İnceleme yok