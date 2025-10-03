- Büyüme
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
103 (74.10%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (25.90%)
En iyi işlem:
23.85 USD
En kötü işlem:
-24.88 USD
Brüt kâr:
229.53 USD (85 013 pips)
Brüt zarar:
-172.57 USD (192 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (78.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
15.31%
Maks. mevduat yükü:
19.92%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
139
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
102 (73.38%)
Satış işlemleri:
37 (26.62%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-48.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.91 USD (4)
Aylık büyüme:
10.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.25 USD
Maksimum:
91.47 USD (35.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.72% (91.47 USD)
Varlığa göre:
8.76% (39.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|29
|DJ30.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|-75
|DJ30.r
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-118K
|DJ30.r
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.85 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +78.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
