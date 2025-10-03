SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Secert of Xauusd
Reda Hamada Mahmoud Mohamed

Secert of Xauusd

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
103 (74.10%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (25.90%)
En iyi işlem:
23.85 USD
En kötü işlem:
-24.88 USD
Brüt kâr:
229.53 USD (85 013 pips)
Brüt zarar:
-172.57 USD (192 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (78.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
15.31%
Maks. mevduat yükü:
19.92%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
139
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
102 (73.38%)
Satış işlemleri:
37 (26.62%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-48.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.91 USD (4)
Aylık büyüme:
10.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.25 USD
Maksimum:
91.47 USD (35.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.72% (91.47 USD)
Varlığa göre:
8.76% (39.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 107
BTCUSD 29
DJ30.r 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 123
BTCUSD -75
DJ30.r 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.1K
BTCUSD -118K
DJ30.r 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.85 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +78.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.04 01:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.04 00:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 23:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 00:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 00:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
