İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
57 (72.15%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (27.85%)
En iyi işlem:
7.10 EUR
En kötü işlem:
-6.39 EUR
Brüt kâr:
101.15 EUR (12 052 pips)
Brüt zarar:
-43.79 EUR (4 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (14.10 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.10 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
2.11%
Maks. mevduat yükü:
48.55%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.86
Alış işlemleri:
68 (86.08%)
Satış işlemleri:
11 (13.92%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
0.73 EUR
Ortalama kâr:
1.77 EUR
Ortalama zarar:
-1.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-11.80 EUR (3)
Aylık büyüme:
93.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
11.80 EUR (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.96% (11.80 EUR)
Varlığa göre:
22.49% (23.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.10 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.10 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.80 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3419
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.24 × 74
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 159
|
Exness-MT5Real7
|1.53 × 124
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
95%
0
0
USD
USD
117
EUR
EUR
5
100%
79
72%
2%
2.30
0.73
EUR
EUR
22%
1:500