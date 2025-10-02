SinyallerBölümler
Boris Georgiev Anchev

XAUUSD Scalping with grid

Boris Georgiev Anchev
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 95%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
57 (72.15%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (27.85%)
En iyi işlem:
7.10 EUR
En kötü işlem:
-6.39 EUR
Brüt kâr:
101.15 EUR (12 052 pips)
Brüt zarar:
-43.79 EUR (4 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (14.10 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.10 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
2.11%
Maks. mevduat yükü:
48.55%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.86
Alış işlemleri:
68 (86.08%)
Satış işlemleri:
11 (13.92%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
0.73 EUR
Ortalama kâr:
1.77 EUR
Ortalama zarar:
-1.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-11.80 EUR (3)
Aylık büyüme:
93.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
11.80 EUR (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.96% (11.80 EUR)
Varlığa göre:
22.49% (23.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.10 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.10 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.80 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3419
CapitalPointTrading-MT5-4
1.24 × 74
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
Exness-MT5Real7
1.53 × 124
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
İnceleme yok
2025.10.11 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 21:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 21:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 21:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD Scalping with grid
Ayda 50 USD
95%
0
0
USD
117
EUR
5
100%
79
72%
2%
2.30
0.73
EUR
22%
1:500
Kopyala

