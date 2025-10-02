SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / My signal98
Meriem Yahiaoui

My signal98

Meriem Yahiaoui
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
218 (78.13%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (21.86%)
En iyi işlem:
20.28 USD
En kötü işlem:
-12.37 USD
Brüt kâr:
158.89 USD (10 809 pips)
Brüt zarar:
-177.16 USD (11 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (5.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.69 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
124 (44.44%)
Satış işlemleri:
155 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.64 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.95 USD
Maksimum:
60.80 USD (113.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
25.22% (5.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 258
AUDUSD 16
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -16
AUDUSD -2
USDJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -331
AUDUSD -214
USDJPY 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.28 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1288
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.68 × 163
VantageFX-Live
0.73 × 33
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 190
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.14 × 76
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 1026
Eightcap-Live
1.26 × 236
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real
1.50 × 2
40 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
**📊 Signal Description:**
Welcome to my trading signal. My strategy is based on **clear market structure, liquidity levels, and disciplined risk management**. Every trade is taken with strict rules to protect capital and aim for consistent growth over time.

* ✅ **Risk Management First:** Each position is sized carefully with controlled drawdown.
* ✅ **Stable Approach:** Focus on quality setups, not quantity of trades.
* ✅ **Transparency:** No martingale, no grid, no gambling systems.
* ✅ **Consistency:** Designed for long-term steady results, not short-term luck.

I treat this signal as my own personal account – with patience, discipline, and focus on capital protection. If you are looking for a reliable and responsible trading style, this signal is built exactly for that.

---
İnceleme yok
2025.10.02 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
My signal98
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
22
USD
9
0%
279
78%
100%
0.89
-0.07
USD
25%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.