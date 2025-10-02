SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Thor
Daniele Finotello

Thor

Daniele Finotello
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
54 (45.76%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (54.24%)
En iyi işlem:
19.86 EUR
En kötü işlem:
-13.73 EUR
Brüt kâr:
170.35 EUR (22 909 pips)
Brüt zarar:
-103.40 EUR (14 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.62 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.06%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
67 (56.78%)
Satış işlemleri:
51 (43.22%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.57 EUR
Ortalama kâr:
3.15 EUR
Ortalama zarar:
-1.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-11.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.06 EUR (4)
Aylık büyüme:
42.40%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.06 EUR
Maksimum:
24.14 EUR (35.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
27.95% (24.77 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 70
.USTECHCash 26
GBPUSD 8
XAUUSD 7
.US500Cash 3
GBPJPY 3
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 65
.USTECHCash 15
GBPUSD 13
XAUUSD -10
.US500Cash 1
GBPJPY -10
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.4K
.USTECHCash 4K
GBPUSD 1.6K
XAUUSD -932
.US500Cash 126
GBPJPY -1.5K
AUDCAD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.86 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +32.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 268
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
AMarkets-Real
1.29 × 62
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.42 × 1077
Darwinex-Live
1.43 × 293
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Thor
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
89
EUR
21
0%
118
45%
100%
1.64
0.57
EUR
28%
1:300
Kopyala

