- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
54 (45.76%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (54.24%)
En iyi işlem:
19.86 EUR
En kötü işlem:
-13.73 EUR
Brüt kâr:
170.35 EUR (22 909 pips)
Brüt zarar:
-103.40 EUR (14 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.62 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.06%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
67 (56.78%)
Satış işlemleri:
51 (43.22%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.57 EUR
Ortalama kâr:
3.15 EUR
Ortalama zarar:
-1.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-11.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.06 EUR (4)
Aylık büyüme:
42.40%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.06 EUR
Maksimum:
24.14 EUR (35.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
27.95% (24.77 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|.USTECHCash
|26
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|7
|.US500Cash
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|65
|.USTECHCash
|15
|GBPUSD
|13
|XAUUSD
|-10
|.US500Cash
|1
|GBPJPY
|-10
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.4K
|.USTECHCash
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|XAUUSD
|-932
|.US500Cash
|126
|GBPJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.86 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +32.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 268
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
AMarkets-Real
|1.29 × 62
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.42 × 1077
|
Darwinex-Live
|1.43 × 293
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
89
EUR
EUR
21
0%
118
45%
100%
1.64
0.57
EUR
EUR
28%
1:300