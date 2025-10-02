SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold and Silver
Orest Bohonok

Gold and Silver

Orest Bohonok
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
PlexyTrade-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
219 (71.10%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (28.90%)
En iyi işlem:
840.00 USD
En kötü işlem:
-3 816.34 USD
Brüt kâr:
7 231.59 USD (2 354 228 pips)
Brüt zarar:
-9 351.95 USD (5 979 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (123.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 995.11 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.15%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
232 (75.32%)
Satış işlemleri:
76 (24.68%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-6.88 USD
Ortalama kâr:
33.02 USD
Ortalama zarar:
-105.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 213.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 816.34 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 903.83 USD
Maksimum:
4 007.91 USD (238.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.91% (101.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 144
BTCUSD 104
XAGUSD 32
XTIUSD 22
USOil 3
USTECH 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -243
BTCUSD -2.1K
XAGUSD 762
XTIUSD -422
USOil -98
USTECH 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 80K
BTCUSD -3.7M
XAGUSD 5K
XTIUSD 102
USOil -119
USTECH 1.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +840.00 USD
En kötü işlem: -3 816 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 213.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I back test for bullish sentiment for Gold and Silver. I make sure drawdown is applicable for the momentum by taking dummy trades that have a threshold and exit at a stoploss. Lets profit together!
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold and Silver
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1K
USD
78
65%
308
71%
100%
0.77
-6.88
USD
10%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.