İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
219 (71.10%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (28.90%)
En iyi işlem:
840.00 USD
En kötü işlem:
-3 816.34 USD
Brüt kâr:
7 231.59 USD (2 354 228 pips)
Brüt zarar:
-9 351.95 USD (5 979 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (123.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 995.11 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.15%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
232 (75.32%)
Satış işlemleri:
76 (24.68%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-6.88 USD
Ortalama kâr:
33.02 USD
Ortalama zarar:
-105.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 213.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 816.34 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 903.83 USD
Maksimum:
4 007.91 USD (238.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.91% (101.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|BTCUSD
|104
|XAGUSD
|32
|XTIUSD
|22
|USOil
|3
|USTECH
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-243
|BTCUSD
|-2.1K
|XAGUSD
|762
|XTIUSD
|-422
|USOil
|-98
|USTECH
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|80K
|BTCUSD
|-3.7M
|XAGUSD
|5K
|XTIUSD
|102
|USOil
|-119
|USTECH
|1.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +840.00 USD
En kötü işlem: -3 816 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 213.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I back test for bullish sentiment for Gold and Silver. I make sure drawdown is applicable for the momentum by taking dummy trades that have a threshold and exit at a stoploss. Lets profit together!
İnceleme yok
