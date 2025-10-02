SinyallerBölümler
Dara Rahmat Samii

HFT System

Dara Rahmat Samii
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
STBProvider-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 239
Kârla kapanan işlemler:
2 826 (53.94%)
Zararla kapanan işlemler:
2 413 (46.06%)
En iyi işlem:
2 127.50 USD
En kötü işlem:
-2 012.50 USD
Brüt kâr:
89 148.25 USD (549 218 pips)
Brüt zarar:
-76 566.49 USD (473 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (444.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 638.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.92%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1316
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
1 821 (34.76%)
Satış işlemleri:
3 418 (65.24%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.40 USD
Ortalama kâr:
31.55 USD
Ortalama zarar:
-31.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-307.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 045.00 USD (2)
Aylık büyüme:
11.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
408.53 USD
Maksimum:
4 415.50 USD (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (4 413.00 USD)
Varlığa göre:
0.45% (282.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.Prime 4945
DJIUSD.Prime 290
BTCUSD.Prime 3
Gold18k.Prime 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.Prime 11K
DJIUSD.Prime 2K
BTCUSD.Prime -2
Gold18k.Prime 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.Prime 94K
DJIUSD.Prime 5K
BTCUSD.Prime -23K
Gold18k.Prime -6
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 127.50 USD
En kötü işlem: -2 013 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +444.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -307.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STBProvider-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.02 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
