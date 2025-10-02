- Büyüme
İşlemler:
5 239
Kârla kapanan işlemler:
2 826 (53.94%)
Zararla kapanan işlemler:
2 413 (46.06%)
En iyi işlem:
2 127.50 USD
En kötü işlem:
-2 012.50 USD
Brüt kâr:
89 148.25 USD (549 218 pips)
Brüt zarar:
-76 566.49 USD (473 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (444.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 638.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.92%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1316
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
1 821 (34.76%)
Satış işlemleri:
3 418 (65.24%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.40 USD
Ortalama kâr:
31.55 USD
Ortalama zarar:
-31.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-307.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 045.00 USD (2)
Aylık büyüme:
11.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
408.53 USD
Maksimum:
4 415.50 USD (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (4 413.00 USD)
Varlığa göre:
0.45% (282.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Prime
|4945
|DJIUSD.Prime
|290
|BTCUSD.Prime
|3
|Gold18k.Prime
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.Prime
|11K
|DJIUSD.Prime
|2K
|BTCUSD.Prime
|-2
|Gold18k.Prime
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.Prime
|94K
|DJIUSD.Prime
|5K
|BTCUSD.Prime
|-23K
|Gold18k.Prime
|-6
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 127.50 USD
En kötü işlem: -2 013 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +444.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -307.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STBProvider-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
