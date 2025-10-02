- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
En iyi işlem:
1.73 USD
En kötü işlem:
-2.60 USD
Brüt kâr:
7.91 USD (777 pips)
Brüt zarar:
-10.08 USD (1 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.89 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
94.66%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
4 (26.67%)
Satış işlemleri:
11 (73.33%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.89 USD (2)
Aylık büyüme:
-7.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.60 USD
Maksimum:
6.18 USD (18.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.40% (6.18 USD)
Varlığa göre:
25.95% (8.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|-2
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|-1
|CADJPY
|-1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCHF
|-3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|-263
|GBPCHF
|141
|NZDUSD
|-104
|CADJPY
|-175
|AUDCAD
|78
|GBPUSD
|106
|EURCHF
|92
|USDCHF
|-207
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.73 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 7
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
ICMarkets-Live09
|0.00 × 9
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
Ava-Real 1
|0.00 × 1
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 4
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
Ava-Real 3
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
My Personal trading, you may copy if you like, account never drain. Most Safest strategy
for $50 - 0.01 lot
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
28
USD
USD
1
100%
15
60%
100%
0.78
-0.14
USD
USD
26%
1:500