İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
13 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (31.58%)
En iyi işlem:
14.85 USD
En kötü işlem:
-19.15 USD
Brüt kâr:
64.78 USD (1 413 pips)
Brüt zarar:
-42.08 USD (861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (28.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
12 (63.16%)
Satış işlemleri:
7 (36.84%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.25 USD (2)
Aylık büyüme:
4.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.68 USD
Maksimum:
19.70 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.65% (19.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.85 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
These are pending orders—the bot sets them to instantly capture the next breakout in the gold market, whether prices are rising or falling.
If the price breaks through the previous swing high, the buy stop order is activated, allowing you to profit from the upside.
If the price breaks below the previous swing low, the sell stop order is activated, allowing you to profit from the downside.
Lot size 0.01 per 100u
