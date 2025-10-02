- Büyüme
İşlemler:
18 857
Kârla kapanan işlemler:
13 334 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
5 523 (29.29%)
En iyi işlem:
1 332.80 USD
En kötü işlem:
-166.79 USD
Brüt kâr:
54 276.64 USD (1 519 824 pips)
Brüt zarar:
-32 864.98 USD (1 499 670 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (28.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 597.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2552
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
14.49
Alış işlemleri:
9 952 (52.78%)
Satış işlemleri:
8 905 (47.22%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
4.07 USD
Ortalama zarar:
-5.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 477.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 477.50 USD (15)
Aylık büyüme:
22.34%
Yıllık tahmin:
271.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.79 USD
Maksimum:
1 477.50 USD (6.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.20% (1 477.50 USD)
Varlığa göre:
0.59% (245.38 USD)
Dağılım
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 332.80 USD
En kötü işlem: -167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +28.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 477.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The Martin hedge strategy, both positive and negative, typically results in floating losses of less than 30%, with a monthly return of around 25%
