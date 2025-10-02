- Büyüme
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
165 (53.05%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (46.95%)
En iyi işlem:
303.50 USD
En kötü işlem:
-153.60 USD
Brüt kâr:
10 665.60 USD (686 776 pips)
Brüt zarar:
-8 446.04 USD (739 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 014.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.50 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
155 (49.84%)
Satış işlemleri:
156 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
7.14 USD
Ortalama kâr:
64.64 USD
Ortalama zarar:
-57.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-666.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-666.30 USD (11)
Aylık büyüme:
13.37%
Yıllık tahmin:
162.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.10 USD
Maksimum:
1 060.96 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.21% (1 060.96 USD)
Varlığa göre:
0.59% (72.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|BTCUSD
|37
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-76
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|-76K
|ETHUSD
|325
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A conservative strategy, with strict profit-taking and stop-loss levels for each trade, with a maximum floating loss of less than 5% and a maximum drawdown of around 10%. Monthly returns of 5%
İnceleme yok
