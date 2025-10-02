SinyallerBölümler
Peng Zhao

Gold sn 606

Peng Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Neex-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
165 (53.05%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (46.95%)
En iyi işlem:
303.50 USD
En kötü işlem:
-153.60 USD
Brüt kâr:
10 665.60 USD (686 776 pips)
Brüt zarar:
-8 446.04 USD (739 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 014.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.50 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
155 (49.84%)
Satış işlemleri:
156 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
7.14 USD
Ortalama kâr:
64.64 USD
Ortalama zarar:
-57.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-666.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-666.30 USD (11)
Aylık büyüme:
13.37%
Yıllık tahmin:
162.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.10 USD
Maksimum:
1 060.96 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.21% (1 060.96 USD)
Varlığa göre:
0.59% (72.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 273
BTCUSD 37
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -76
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD -76K
ETHUSD 325
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +303.50 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 014.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -666.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A conservative strategy, with strict profit-taking and stop-loss levels for each trade, with a maximum floating loss of less than 5% and a maximum drawdown of around 10%. Monthly returns of 5%
İnceleme yok
2025.10.02 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold sn 606
Ayda 50 USD
22%
0
0
USD
12K
USD
21
0%
311
53%
100%
1.26
7.14
USD
9%
1:500
