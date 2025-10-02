- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
13.17 USD
En kötü işlem:
-9.68 USD
Brüt kâr:
74.88 USD (5 121 pips)
Brüt zarar:
-41.17 USD (2 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.89 USD (6)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
13 (56.52%)
Satış işlemleri:
10 (43.48%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
4.99 USD
Ortalama zarar:
-5.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.70 USD (3)
Aylık büyüme:
2.22%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.22 USD
Maksimum:
20.09 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (20.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|496
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|367
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.17 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 175
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.29 × 156
