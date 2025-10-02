SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LowRiskbd5
Md Mahfuzur Rahman

LowRiskbd5

Md Mahfuzur Rahman
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
13.17 USD
En kötü işlem:
-9.68 USD
Brüt kâr:
74.88 USD (5 121 pips)
Brüt zarar:
-41.17 USD (2 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.89 USD (6)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
13 (56.52%)
Satış işlemleri:
10 (43.48%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
4.99 USD
Ortalama zarar:
-5.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.70 USD (3)
Aylık büyüme:
2.22%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.22 USD
Maksimum:
20.09 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (20.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 2
AUDUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
EURUSD 14
AUDUSD 7
GBPUSD 0
GBPJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1K
EURUSD 592
AUDUSD 496
GBPUSD 0
GBPJPY 367
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.17 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 175
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
FusionMarkets-Live
1.29 × 156
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
