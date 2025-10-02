SinyallerBölümler
Marcos Laercio Rodrigues Barcelos

PriceFX

Marcos Laercio Rodrigues Barcelos
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
191 (70.22%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (29.78%)
En iyi işlem:
89.36 USD
En kötü işlem:
-55.84 USD
Brüt kâr:
745.16 USD (55 784 pips)
Brüt zarar:
-555.66 USD (39 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (118.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
197 (72.43%)
Satış işlemleri:
75 (27.57%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
3.90 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-107.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.00 USD (6)
Aylık büyüme:
31.38%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.62 USD
Maksimum:
107.00 USD (33.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 266
AUDCAD 5
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 187
AUDCAD 3
CHFJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
AUDCAD 256
CHFJPY 7
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.36 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +118.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 5
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.51 × 178
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.65 × 136
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.84 × 85
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
Exness-MT5Real5
2.19 × 31
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 982
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
2.58 × 564
Tickmill-Live
2.62 × 6531
50 daha fazla...
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
