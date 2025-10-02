- Büyüme
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
191 (70.22%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (29.78%)
En iyi işlem:
89.36 USD
En kötü işlem:
-55.84 USD
Brüt kâr:
745.16 USD (55 784 pips)
Brüt zarar:
-555.66 USD (39 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (118.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
197 (72.43%)
Satış işlemleri:
75 (27.57%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
3.90 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-107.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.00 USD (6)
Aylık büyüme:
31.38%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.62 USD
Maksimum:
107.00 USD (33.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|AUDCAD
|5
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|187
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDCAD
|256
|CHFJPY
|7
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.36 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +118.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.51 × 178
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 136
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|1.84 × 85
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Exness-MT5Real5
|2.19 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 982
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.58 × 564
|
Tickmill-Live
|2.62 × 6531
