Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server 0.00 × 4 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.20 × 5 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 itexsys-Platform 0.33 × 6 Darwinex-Live 0.51 × 178 CapitalPointTrading-MT5-4 0.58 × 31 Exness-MT5Real8 0.65 × 136 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 RoboForex-ECN 1.84 × 85 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 Exness-MT5Real5 2.19 × 31 ICMarketsSC-MT5-2 2.31 × 982 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 2.58 × 564 Tickmill-Live 2.62 × 6531 50 daha fazla...