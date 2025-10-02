- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.c
|8
|EURCAD.c
|8
|XAUUSD.c
|6
|GBPCAD.c
|6
|XAGUSD.c
|5
|USDCAD.c
|5
|USDCHF.c
|5
|AUDCAD.c
|5
|NZDJPY.c
|5
|AUDCHF.c
|4
|EURAUD.c
|4
|CHFJPY.c
|4
|USDCNH.c
|3
|EURCHF.c
|3
|GBPCHF.c
|3
|EURJPY.c
|3
|GBPJPY.c
|3
|BRENT.c
|3
|EURUSD.c
|2
|CADCHF.c
|2
|GBPAUD.c
|2
|AUDJPY.c
|2
|CADJPY.c
|2
|EURGBP.c
|2
|AUDUSD.c
|2
|GBPUSD.c
|2
|GER30.c
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.c
|-1
|EURCAD.c
|-2
|XAUUSD.c
|66
|GBPCAD.c
|-2
|XAGUSD.c
|-15
|USDCAD.c
|-1
|USDCHF.c
|-2
|AUDCAD.c
|-2
|NZDJPY.c
|0
|AUDCHF.c
|-3
|EURAUD.c
|0
|CHFJPY.c
|-1
|USDCNH.c
|-2
|EURCHF.c
|-1
|GBPCHF.c
|-3
|EURJPY.c
|0
|GBPJPY.c
|0
|BRENT.c
|-3
|EURUSD.c
|1
|CADCHF.c
|-1
|GBPAUD.c
|-2
|AUDJPY.c
|0
|CADJPY.c
|0
|EURGBP.c
|0
|AUDUSD.c
|-1
|GBPUSD.c
|0
|GER30.c
|57
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.c
|-29
|EURCAD.c
|-110
|XAUUSD.c
|5.2K
|GBPCAD.c
|-139
|XAGUSD.c
|-285
|USDCAD.c
|-35
|USDCHF.c
|-92
|AUDCAD.c
|-149
|NZDJPY.c
|55
|AUDCHF.c
|-189
|EURAUD.c
|17
|CHFJPY.c
|-52
|USDCNH.c
|-886
|EURCHF.c
|-40
|GBPCHF.c
|-223
|EURJPY.c
|61
|GBPJPY.c
|58
|BRENT.c
|-209
|EURUSD.c
|151
|CADCHF.c
|-91
|GBPAUD.c
|-306
|AUDJPY.c
|37
|CADJPY.c
|20
|EURGBP.c
|-11
|AUDUSD.c
|-38
|GBPUSD.c
|58
|GER30.c
|4.9K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM19-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mutual Fundos is a fully automated trading system designed to operate multiple assets simultaneously, with consistent risk management and complete exposure control. Each position is opened with a fixed lot size and predetermined risk, ensuring predictability and discipline in all transactions.
The EA automatically manages opening, closing, and stop adjustments, including breakeven and trailing, protecting profits and limiting losses. It tracks the market in real time, reacting quickly to conditions without the need for manual intervention.