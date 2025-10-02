SinyallerBölümler
Jonatan Augusto Ville Lubian

Mutual Funds

Jonatan Augusto Ville Lubian
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 46%
ATFXGM19-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
62 (62.00%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (38.00%)
En iyi işlem:
57.42 USD
En kötü işlem:
-15.30 USD
Brüt kâr:
148.54 USD (12 222 pips)
Brüt zarar:
-68.41 USD (4 504 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.26 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.34%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.27
Alış işlemleri:
100 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
2.40 USD
Ortalama zarar:
-1.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.30 USD (1)
Aylık büyüme:
46.07%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.34 USD
Maksimum:
18.78 USD (9.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.33% (18.63 USD)
Varlığa göre:
43.26% (93.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.c 8
EURCAD.c 8
XAUUSD.c 6
GBPCAD.c 6
XAGUSD.c 5
USDCAD.c 5
USDCHF.c 5
AUDCAD.c 5
NZDJPY.c 5
AUDCHF.c 4
EURAUD.c 4
CHFJPY.c 4
USDCNH.c 3
EURCHF.c 3
GBPCHF.c 3
EURJPY.c 3
GBPJPY.c 3
BRENT.c 3
EURUSD.c 2
CADCHF.c 2
GBPAUD.c 2
AUDJPY.c 2
CADJPY.c 2
EURGBP.c 2
AUDUSD.c 2
GBPUSD.c 2
GER30.c 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.c -1
EURCAD.c -2
XAUUSD.c 66
GBPCAD.c -2
XAGUSD.c -15
USDCAD.c -1
USDCHF.c -2
AUDCAD.c -2
NZDJPY.c 0
AUDCHF.c -3
EURAUD.c 0
CHFJPY.c -1
USDCNH.c -2
EURCHF.c -1
GBPCHF.c -3
EURJPY.c 0
GBPJPY.c 0
BRENT.c -3
EURUSD.c 1
CADCHF.c -1
GBPAUD.c -2
AUDJPY.c 0
CADJPY.c 0
EURGBP.c 0
AUDUSD.c -1
GBPUSD.c 0
GER30.c 57
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.c -29
EURCAD.c -110
XAUUSD.c 5.2K
GBPCAD.c -139
XAGUSD.c -285
USDCAD.c -35
USDCHF.c -92
AUDCAD.c -149
NZDJPY.c 55
AUDCHF.c -189
EURAUD.c 17
CHFJPY.c -52
USDCNH.c -886
EURCHF.c -40
GBPCHF.c -223
EURJPY.c 61
GBPJPY.c 58
BRENT.c -209
EURUSD.c 151
CADCHF.c -91
GBPAUD.c -306
AUDJPY.c 37
CADJPY.c 20
EURGBP.c -11
AUDUSD.c -38
GBPUSD.c 58
GER30.c 4.9K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.42 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM19-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mutual Fundos is a fully automated trading system designed to operate multiple assets simultaneously, with consistent risk management and complete exposure control. Each position is opened with a fixed lot size and predetermined risk, ensuring predictability and discipline in all transactions.

The EA automatically manages opening, closing, and stop adjustments, including breakeven and trailing, protecting profits and limiting losses. It tracks the market in real time, reacting quickly to conditions without the need for manual intervention.


İnceleme yok
2025.10.03 06:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 06:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 22:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 22:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
