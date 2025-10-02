SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stratum Gold
Shahvez Farrukh Fazail

Stratum Gold

Shahvez Farrukh Fazail
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
34 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.00%)
En iyi işlem:
174.01 USD
En kötü işlem:
-70.22 USD
Brüt kâr:
1 830.62 USD (5 677 pips)
Brüt zarar:
-402.11 USD (1 554 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (356.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
356.13 USD (8)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.99
Alış işlemleri:
25 (50.00%)
Satış işlemleri:
25 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.55
Beklenen getiri:
28.57 USD
Ortalama kâr:
53.84 USD
Ortalama zarar:
-25.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-79.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.40 USD (2)
Aylık büyüme:
3.11%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.70 USD
Maksimum:
79.40 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.r 43
XAUUSD.r 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.r 1.3K
XAUUSD.r 110
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.r 3.5K
XAUUSD.r 592
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +174.01 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +356.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Stratum Gold applies a disciplined grid approach tailored for XAUUSD. The focus is on consistent execution with risk control and smooth equity management.
