- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
34 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.00%)
En iyi işlem:
174.01 USD
En kötü işlem:
-70.22 USD
Brüt kâr:
1 830.62 USD (5 677 pips)
Brüt zarar:
-402.11 USD (1 554 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (356.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
356.13 USD (8)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.99
Alış işlemleri:
25 (50.00%)
Satış işlemleri:
25 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.55
Beklenen getiri:
28.57 USD
Ortalama kâr:
53.84 USD
Ortalama zarar:
-25.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-79.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.40 USD (2)
Aylık büyüme:
3.11%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.70 USD
Maksimum:
79.40 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|43
|XAUUSD.r
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.r
|1.3K
|XAUUSD.r
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.r
|3.5K
|XAUUSD.r
|592
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +174.01 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +356.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Stratum Gold applies a disciplined grid approach tailored for XAUUSD. The focus is on consistent execution with risk control and smooth equity management.
