- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
5 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
En iyi işlem:
13.27 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
52.36 USD (52 371 pips)
Brüt zarar:
-38.21 USD (38 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (23.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.58 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
7.89%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
10.47 USD
Ortalama zarar:
-5.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.35 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.35 USD
Maksimum:
13.35 USD (1.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.32% (13.35 USD)
Varlığa göre:
0.82% (8.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.27 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
12
41%
8%
1.37
1.18
USD
USD
1%
1:500