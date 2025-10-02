- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
12.01 USD
En kötü işlem:
-10.46 USD
Brüt kâr:
50.66 USD (5 063 pips)
Brüt zarar:
-28.49 USD (2 807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (28.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
5.23%
Maks. mevduat yükü:
7.74%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
10.13 USD
Ortalama zarar:
-9.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.46 USD (1)
Aylık büyüme:
22.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
10.56 USD (8.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.08% (10.51 USD)
Varlığa göre:
7.43% (9.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.01 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
☑️ Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
🎯 Project: Growing Fund to $100,000 in 3 Years
🤝 Let’s succeed together
🔗 linktr.ee/tomierwandi
İnceleme yok
