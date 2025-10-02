SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hantec5K
Caio Lucius Farinelli

Hantec5K

Caio Lucius Farinelli
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
HantecMarkets-Server3
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
150 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (32.13%)
En iyi işlem:
34.36 USD
En kötü işlem:
-41.40 USD
Brüt kâr:
560.73 USD (28 637 pips)
Brüt zarar:
-514.32 USD (24 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (21.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.41 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
90.13%
Maks. mevduat yükü:
3.00%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
105 (47.51%)
Satış işlemleri:
116 (52.49%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-7.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-152.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.82 USD (7)
Aylık büyüme:
0.93%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.64 USD
Maksimum:
181.66 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.56% (181.66 USD)
Varlığa göre:
0.11% (5.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.h 111
AUDCAD.h 52
GBPUSD.h 13
EURAUD.h 13
EURNZD.h 12
EURUSD.h 10
GBPJPY.h 2
NZDJPY.h 1
USDCHF.h 1
AUDJPY.h 1
NZDUSD.h 1
USDCAD.h 1
AUDCHF.h 1
EURCAD.h 1
BTCUSD.h 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.h -76
AUDCAD.h 28
GBPUSD.h 44
EURAUD.h 31
EURNZD.h 57
EURUSD.h -21
GBPJPY.h 0
NZDJPY.h 0
USDCHF.h 0
AUDJPY.h 0
NZDUSD.h -17
USDCAD.h 5
AUDCHF.h 0
EURCAD.h -5
BTCUSD.h 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.h -6.5K
AUDCAD.h 786
GBPUSD.h 825
EURAUD.h 612
EURNZD.h 2K
EURUSD.h -86
GBPJPY.h 12
NZDJPY.h 7
USDCHF.h 4
AUDJPY.h 0
NZDUSD.h -334
USDCAD.h 140
AUDCHF.h -2
EURCAD.h -126
BTCUSD.h 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SModerate signal for propfirm 
İnceleme yok
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
