- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|260
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
GBP/USD Ticaret Sinyalleri – Hassas Analiz
GBP/USD ticaret sinyallerimiz, uzman piyasa analizleri ve gelişmiş teknik göstergeler kullanılarak oluşturulur, böylece karınızı maksimize etmek için doğru giriş ve çıkış noktaları sağlanır. Yıllarca döviz ticareti deneyimiyle, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için güvenilir ve zamanında sinyaller sunuyoruz.
⚙️ Teknik Özellikler:
-
Derin teknik analizlere dayalı net giriş ve çıkış noktaları
-
Ortalama işlem süresi: 4-6 saat
-
Risk yönetimi ve sürekli kar üretimi odaklı strateji
-
Basit ve etkili stratejiler, karmaşık olmayan
📊 Strateji Özeti:
-
GBP/USD çiftine odaklanmış özelleştirilmiş strateji
-
Yüksek kazanma oranı ve sürekli sonuçlar
-
Her işlem için detaylı stop-loss ve take-profit yönetimi
-
Aylık büyüme %5-%7
💼 Önerilen Gereksinimler:
-
Sermaye: 200 USD ve üzeri
-
Kaldıraç: önerilen 1:500
⚠️ Not:
Sinyallerimiz, sakin ve kontrollü işlem dönemlerinde çalışır ve zaman zaman kazançların çoğunu sağlayan zirve dönemler vardır. Minimum riskle güvenilir sonuçlar arayan tüccarlar için idealdir.
➡️ Şimdi Abone Olun ve profesyonelce yönetilen ticaret sinyalleriyle işlem yapmaya başlayın!
USD
USD
USD