Waqas Wakeel

Hexions GBPUSD

Waqas Wakeel
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
18 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (30.77%)
En iyi işlem:
30.38 USD
En kötü işlem:
-21.66 USD
Brüt kâr:
116.97 USD (3 209 pips)
Brüt zarar:
-76.72 USD (2 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (40.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.96 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.06%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
12 (46.15%)
Satış işlemleri:
14 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
6.50 USD
Ortalama zarar:
-9.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.61 USD (2)
Aylık büyüme:
4.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.82 USD
Maksimum:
29.77 USD (2.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (27.07 USD)
Varlığa göre:
2.04% (21.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 260
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.38 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +40.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GBP/USD Ticaret Sinyalleri – Hassas Analiz

GBP/USD ticaret sinyallerimiz, uzman piyasa analizleri ve gelişmiş teknik göstergeler kullanılarak oluşturulur, böylece karınızı maksimize etmek için doğru giriş ve çıkış noktaları sağlanır. Yıllarca döviz ticareti deneyimiyle, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için güvenilir ve zamanında sinyaller sunuyoruz.

⚙️ Teknik Özellikler:

  • Derin teknik analizlere dayalı net giriş ve çıkış noktaları

  • Ortalama işlem süresi: 4-6 saat

  • Risk yönetimi ve sürekli kar üretimi odaklı strateji

  • Basit ve etkili stratejiler, karmaşık olmayan

📊 Strateji Özeti:

  • GBP/USD çiftine odaklanmış özelleştirilmiş strateji

  • Yüksek kazanma oranı ve sürekli sonuçlar

  • Her işlem için detaylı stop-loss ve take-profit yönetimi

  • Aylık büyüme %5-%7

💼 Önerilen Gereksinimler:

  • Sermaye: 200 USD ve üzeri

  • Kaldıraç: önerilen 1:500

⚠️ Not:
Sinyallerimiz, sakin ve kontrollü işlem dönemlerinde çalışır ve zaman zaman kazançların çoğunu sağlayan zirve dönemler vardır. Minimum riskle güvenilir sonuçlar arayan tüccarlar için idealdir.

➡️ Şimdi Abone Olun ve profesyonelce yönetilen ticaret sinyalleriyle işlem yapmaya başlayın!


İnceleme yok
2025.10.02 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 12:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
