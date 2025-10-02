- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|665
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EURUSD Precision Pro Signals – Doğru, Zamanında ve Karlı
⚙️ Teknik Özellikler
-
Net giriş/SL/TP seviyeleri
-
Ortalama işlem süresi: 4–6 saat
-
Martingale yok, grid yok
-
Sıkı pozisyon yönetimi
📊 Strateji Özeti
-
Sadece EUR/USD’ye odaklanır
-
Doğrulanmış kârlı geçmiş
-
Yüksek başarı oranı
-
Net SL/TP mantığı
-
Aylık büyüme: %5–7
💼 Önerilen Gereksinimler
-
Minimum sermaye: 200 USD
-
Önerilen kaldıraç: 1:500
⚠️ Not
Sinyaller, istikrarlı işlem dönemlerinde çalışır, ara sıra yüksek kazançlı zirveler üretir.
➡️ Şimdi abone olun ve profesyonel EUR/USD sinyallerinden faydalanın!