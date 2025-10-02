- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
0.80 USD
En kötü işlem:
-6.94 USD
Brüt kâr:
2.31 USD (227 pips)
Brüt zarar:
-18.19 USD (1 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.31 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.71
Alım-satım etkinliği:
33.91%
Maks. mevduat yükü:
30.94%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.13
Beklenen getiri:
-1.99 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.19 USD (4)
Aylık büyüme:
-32.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.88 USD
Maksimum:
18.19 USD (35.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.42% (18.19 USD)
Varlığa göre:
32.30% (16.59 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.80 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 81
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live06
|0.76 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 1234
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
VantageInternational-Live 10
|3.38 × 16
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
Axi-US06-Live
|3.63 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.29 × 66
|
Axi-US02-Live
|4.44 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|4.62 × 52
|
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 69
英镑信号，手动交易，持仓有止损
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-32%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
1
0%
8
50%
34%
0.12
-1.99
USD
USD
35%
1:500