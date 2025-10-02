- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
24 (58.53%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (41.46%)
En iyi işlem:
27.38 USD
En kötü işlem:
-30.80 USD
Brüt kâr:
152.60 USD (153 600 pips)
Brüt zarar:
-247.67 USD (241 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (80.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.17 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.65%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
30 (73.17%)
Satış işlemleri:
11 (26.83%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-2.32 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-14.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-201.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.22 USD (10)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132.11 USD
Maksimum:
201.22 USD (6.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.33% (201.22 USD)
Varlığa göre:
4.15% (129.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-90
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|-4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-87K
|GBPUSD
|-238
|USDJPY
|120
|EURUSD
|-344
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.38 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +80.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real17
|0.47 × 251
|
Exness-Real9
|0.48 × 225
|
Exness-Real25
|0.52 × 87
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
EagleFX-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.60 × 43
This is a Portfolio system based on many sub_systems, each order with SL.
Pairs: Gold , Currency, BTC, ETH
Suggestion:
1、Min 3K usd for ECN (Raw, Zero)account @ 0.01 lot .
2、Best to use same broker as low slippage and no Swap on Exness, link : Click here
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
100%
41
58%
100%
0.61
-2.32
USD
USD
6%
1:500